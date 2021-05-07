Англия

Лондонский клуб переживает не лучшие времена.

Арсенал проиграл Вильярреалу по сумме двух матчей (1:2, 0:0) и вылетел из Лиги Европы.

Лондонский клуб впервые с 2016 не вышли ни в один финал за сезон. "Канониры" вылетели из Кубка Англии, проиграв Саутгемптону в четвертом раунде турнира, а также покинули Кубок Лиги, уступив Манчестер Сити в четвертьфинале турнира.

В сезоне-2016/17 Арсенал играл в финале Кубка Англии, в 2017/18 – в финале Кубка лиги, в 2018/19 – в финале Лиги Европы, а в 2020м – еще раз в финале Кубка Англии.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о вылете своего клуба из Лиги Европы.