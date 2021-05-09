Англия

Голкипер "красных" смог совершить шесть сэйвов по ходу матча АПЛ.

В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль разобрался с Саутгемптоном, забив в ворота "святых" два безответных мяча.

В этой встрече вратарь "красных" Алиссон Бекер совершил шесть сэйвов, чем установил свой личный рекорд за 96 проведенных поединков в АПЛ.

Также бразильский голкипер впервые за семь домашних матчей смог оставить свои ворота сухими.

Видеообзор матча Ливерпуль — Саутгемптон можно посмотреть на Football.ua.

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