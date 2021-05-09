Голкипер "красных" смог совершить шесть сэйвов по ходу матча АПЛ.
Алиссон Бекер, Getty Images
09 мая 2021, 13:47
В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль разобрался с Саутгемптоном, забив в ворота "святых" два безответных мяча.
В этой встрече вратарь "красных" Алиссон Бекер совершил шесть сэйвов, чем установил свой личный рекорд за 96 проведенных поединков в АПЛ.
Также бразильский голкипер впервые за семь домашних матчей смог оставить свои ворота сухими.
Видеообзор матча Ливерпуль — Саутгемптон можно посмотреть на Football.ua.
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