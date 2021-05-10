Англия

Гости отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Бернли в рамках поединка 35-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Фулхэму и добился победы со счетом 2:0.

"Бордовые" открыли счет за десять минут до конца первого тайма усилиями Вествуда, а под самый перерыв Вуд удвоил преимущество своей команды.

Фулхэм — Бернли 0:2

Голы: Вествуд, 35, Вуд, 45

Фулхэм: Ареоля — Адарабиойо (Лофтус-Чик, 74), Андерсен, Робинсон, Тете (Маджа, 54) — Замбо-Ангисса, Лемина — Лукман, Рид (Онома, 66), Кавалейру — Митрович.

Бернли: Поуп — Ми, Тарковски, Тэйлор, Лоутон — Браунхилл, Корк, Вествуд, Макнил — Выдра (Родригес, 67), Вуд (Барнс, 86).

Предупреждения: Замбо-Ангисса, Лемина