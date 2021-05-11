Англия

Выступление команды в еврокубках не является приоритетом для французского хавбека.

Талантливый центральный полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга, являющийся трансферной целью многих европейских клубов, открыт к переезду в английскую Премьер-лигу предстоящим летом. Об этом сообщает известный инсайдер по Арсеналу TheAFCBell, возобновивший свою информационную деятельность после перерыва.

Источник утверждает, что лондонский Арсенал имеет шансы подписать 18-летнего француза, несмотря на провальный сезон и вполне вероятное отсутствие выступлений даже в Лиге Европы в следующей кампании, поскольку наличие еврокубков не является приоритетом для футболиста в вопросе выбора нового клуба.

Ключевыми аспектами для Камавинги станут гарантирование со стороны будущего работодателя регулярной игровой практики и стиля футбола, подходящего под его сильные качества. В конце сезона юный француз встретится со своей семьей и агентом, чтобы принять окончательно решение касательно своего будущего.

Стоит отметить, что одним из главных фаворитов в вопросе подписания Эдуардо Камавинги неоднократно назывался мадридский Реал, при этом различные СМИ также сообщали об интересе мюнхенской Баварии и каталонской Барселоны.