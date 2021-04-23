Италия

Мюнхенцы не смогут усилить состав французом.

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга последний год является целью для подписания топовых европейских клубов.

Мюнхенская Бавария была среди тех, кто проявлял предметный интерес к хавбеку Ренна. Однако трансфер в немецкий клуб вряд ли состоится.

Как сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, футболист уже выбрал мадридский Реал и согласился на условия от "королевского клуба".

В текущем сезоне Камавинга сыграл в 35 матчах Ренна, забил один гол и отдал две результативные передачи. Напомним, что Камавинга отказался продлевать контракт с Ренном.

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