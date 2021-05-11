Англия

"Горожане" продолжают писать историю.

Манчестер Сити официально стал чемпионом Англии после поражения Манчестер Юнайтед на своем поле от Лестера.

Для "горожан" титул чемпиона Англии стал уже четвертым в истории клуба, благодаря чему им удалось обойти по этому показателю Челси.

Больше побед чем у Манчестер Сити только у четырех клубов — Эвертон (9), Арсенал (13), Ливерпуль (19), Манчестер Юнайтед (20).

Напомним, что Александр Зинченко сравнялся с Криштиану Роналду и обошел Тьерри Анри по чемпионствам в Англии.