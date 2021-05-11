Англия

Бразилец, вероятнее всего, останется в Англии.

Манчестер Сити намерен продлить контракт с полузащитником и капитаном команды Фернандиньо.

По информации The Telegraph, бразильский хавбек, контракт которого истекает летом 2021 года, задержится в клубе.

О сроках возможного продления соглашения пока неизвестно. Он защищает цвета Сити на протяжении восьми лет.

Также сообщается, что "горожане" заинтересованы в подписании полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли, который в перспективе сможет стать заменой Фернандиньо.

В текущем сезоне на счету Фернандиньо 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

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