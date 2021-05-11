Англия

Клуб никак не может перегнать соседей по городу.

Манчестер Сити официально стал чемпионом Премьер-лиги по итогам сезона-2020/21.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, борется за второе место в таблице чемпионата и в очередной раз потерял математические шансы обогнать Манчестер Сити.

"Красные дьяволы" уже восьмой раз после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера клуба финишируют ниже "горожан".

Отметим, что в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед уступил Лестеру.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.