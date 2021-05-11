Клуб никак не может перегнать соседей по городу.
Игроки МЮ, getty images
11 мая 2021, 23:58
Манчестер Сити официально стал чемпионом Премьер-лиги по итогам сезона-2020/21.
Манчестер Юнайтед, в свою очередь, борется за второе место в таблице чемпионата и в очередной раз потерял математические шансы обогнать Манчестер Сити.
"Красные дьяволы" уже восьмой раз после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера клуба финишируют ниже "горожан".
Отметим, что в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед уступил Лестеру.
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