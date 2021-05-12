"Горожане" набрали потрясающий ход.
Манчестер Сити, getty images
12 мая 2021, 11:01
Манчестер Сити стал чемпионом Англии за три тура до окончания розыгрыша благодаря поражению Манчестер Юнайтед от Лестера в матче 36-го тура АПЛ.
Данный титул стал для "горожан" седьмым в истории. Таким образом, манкунианцы обошли Челси и сравнялись с Астон Виллой по количеству чемпионств в английской Премьер-лиге.
Больше побед в чемпионате лишь у Эвертона (9), Арсенала (13), Ливерпуля (19) и Манчестер Юнайтед (20).
Ранее стало известно, что Манчестер Сити стал первым клубом, выигравшим АПЛ, идя на 8-м месте на Рождество.