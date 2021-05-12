Англия

"Горожане" набрали потрясающий ход.

Манчестер Сити стал чемпионом Англии за три тура до окончания розыгрыша благодаря поражению Манчестер Юнайтед от Лестера в матче 36-го тура АПЛ.

Данный титул стал для "горожан" седьмым в истории. Таким образом, манкунианцы обошли Челси и сравнялись с Астон Виллой по количеству чемпионств в английской Премьер-лиге.

Больше побед в чемпионате лишь у Эвертона (9), Арсенала (13), Ливерпуля (19) и Манчестер Юнайтед (20).

Ранее стало известно, что Манчестер Сити стал первым клубом, выигравшим АПЛ, идя на 8-м месте на Рождество.