Команда Хосепа Гвардиолы безупречно провела вторую половину нынешнего сезона АПЛ.
Игроки Манчестер Сити, Getty Images
12 мая 2021, 08:44
Манчестер Сити досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги после того, как Манчестер Юнайтед уступил Лестеру (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы завоевали золотые медали чемпионата Англии несмотря на то, что на Рождество "горожане" занимали восьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на восемь баллов.
По информации OptaJoe, такое произошло впервые в истории АПЛ и впервые в чемпионате Англии с сезона-1981/82, когда Ливерпуль стал чемпионом, заняв 12-е место на Рождество.
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