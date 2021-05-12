Англия

Команда Хосепа Гвардиолы безупречно провела вторую половину нынешнего сезона АПЛ.

Манчестер Сити досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги после того, как Манчестер Юнайтед уступил Лестеру (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы завоевали золотые медали чемпионата Англии несмотря на то, что на Рождество "горожане" занимали восьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Ливерпуля на восемь баллов.

По информации OptaJoe, такое произошло впервые в истории АПЛ и впервые в чемпионате Англии с сезона-1981/82, когда Ливерпуль стал чемпионом, заняв 12-е место на Рождество.

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