Англия

Наставник "канониров" дал оценки действиям своих подопечных в лондонском дерби.

Принципиальное противостояние между Челси и Арсеналом в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги по ходу своего развития получилось достаточно напряженным, в результате чего завершилось единственной результативной ошибкой от Жоржиньо, после которой гости Стэмфорд Бридж сумели оформить важный для них успех (1:0).

Челси — Арсенал 0:1 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "канониров" Микель Артета в своем послематчевом интервью отметил успех своих подопечных, которые впервые с 2013 года сумели победить в трех матчах подряд на выезде, не пропуская при этом голов в свои ворота.

"Нам удалось одержать очень важную победу над фантастической командой. Считаю, что результаты работы Томаса Тухеля в Челси заметна невооруженным взглядом. У соперников много качественных футболистов, хорошая организация игры, что серьезно усложняло нашу задачу.

Однако, уже с первых минут мы показали, что приехали сюда за победой. После забитого мяча, нам необходимо было отойти на свою половину поля, где нам понадобилось немного удачи для защиты ворот. Гол Смит-Роу стал результатом нашего качественного прессинга на чужой половине, который заставил соперников ошибиться.

Нам удалось в очередной раз не пропустить в свои ворота. Могу только сказать, что не каждая команда в АПЛ способная повторить подобное. Считаю, что нам в этом плане помогает невероятная организованность в обороне, а уже потом в игру вступает небольшое везение в атаке.

Также, мы немного изменили наш тактический рисунок, что позволило сбалансировать проблемные места команды. Сопернику было непросто, равно как и нам оборонятся от них", — подытожил испанский наставник.

В следующем туре Арсенал ожидает очередное гостевое лондонское дерби — против Кристал Пэлас.