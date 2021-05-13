Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги состоялась одна из вариаций лондонского дерби, в котором Челси на своем поле принимал лондонский Арсенал. Коллектив Томаса Тухеля допустил непростительную ошибку в обороне в начальной фазе поединка, в результате чего так и не смог отыграться на фоне пропущенного гола, и потерял ценные очки (0:1).

Обзор матча:

Челси — Арсенал 0:1

Гол: Смит-Роу, 16

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта (Зийех, 77), Силва, Зума — Джеймс, Гилмор (Хадсон-Одои, 46), Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Пулишич — Хаверц (Жиру, 65).

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Мари, Тирни — Партей, Эльнени — Сака (Бельерин, 66, Чеймберс, 88), Эдегор, Смит-Роу — Обамеянг (Ляказетт, 79).

Предупреждение: Партей.