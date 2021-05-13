"Шпоры" намерены сохранить английского универсала.
Эрик Дайер, getty images
13 мая 2021, 23:31
Тоттенхэм не будет рассматривать возможность продажи Эрика Дайера в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский универсал не перейдет в стан римлян, где им интересовался Жозе Моуриньо.
Эрик Дайер в этом сезоне провел 37 поединков, в которых не отметился результативными действиями, но получил четыре желтых карточки.
Напомним, что Жозе Моуриньо также нацелился на другого футболиста Тоттенхэма — Эрика Ламелу.