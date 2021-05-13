Англия

"Шпоры" намерены сохранить английского универсала.

Тоттенхэм не будет рассматривать возможность продажи Эрика Дайера в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский универсал не перейдет в стан римлян, где им интересовался Жозе Моуриньо.

Эрик Дайер в этом сезоне провел 37 поединков, в которых не отметился результативными действиями, но получил четыре желтых карточки.

Напомним, что Жозе Моуриньо также нацелился на другого футболиста Тоттенхэма — Эрика Ламелу.