Португальский специалист хочет усилить атакующую линию команды.
Жозе Моуриньо, getty images
06 мая 2021, 18:48
Жозе Моуриньо попытается подписать в Рому кого-то из состава своей бывшей команды — Тоттенхэма.
Как сообщает Football.london, в ближайшее трансферное окно португальский тренер хочет заполучить Эрика Ламелу.
Кроме того, по информации источника, в число желаемых футболистов Жозе Моуриньо также входит Эрик Дайер.
В этом сезоне Эрик Ламела провел 34 поединка, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей.
Напомним, что Генрих Мхитарян может покинуть Рому с приходом Моуриньо.