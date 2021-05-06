Англия

Португальский специалист хочет усилить атакующую линию команды.

Жозе Моуриньо попытается подписать в Рому кого-то из состава своей бывшей команды — Тоттенхэма.

Как сообщает Football.london, в ближайшее трансферное окно португальский тренер хочет заполучить Эрика Ламелу.

Кроме того, по информации источника, в число желаемых футболистов Жозе Моуриньо также входит Эрик Дайер.

В этом сезоне Эрик Ламела провел 34 поединка, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей.

Напомним, что Генрих Мхитарян может покинуть Рому с приходом Моуриньо.