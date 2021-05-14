Англия

"Красные дьяволы" ищут усиление линии обороны.

Манчестер Юнайтед собирается подписать центрального защитника в ближайшее летнее трансферное окно.

"Красные дьяволы" рассматривают три кандидатуры: Кристиан Ромеро из Аталанты, Свен Ботман из Лилля и Жюль Кунде из Севильи, сообщает Sky Sports.

Оле-Гуннар Солскьяер в этом сезоне может рассчитывать на Гарри Магуайра, Виктора Линделефа, Акселя Туанзебе и Эрика Байи.

Напомним, что Манчестер Юнайтед также нацелился на универсала из Атлетико Маркоса Льоренте.