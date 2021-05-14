"Красные дьяволы" ищут усиление линии обороны.
Жюль Кунде, getty images
14 мая 2021, 19:36
Манчестер Юнайтед собирается подписать центрального защитника в ближайшее летнее трансферное окно.
"Красные дьяволы" рассматривают три кандидатуры: Кристиан Ромеро из Аталанты, Свен Ботман из Лилля и Жюль Кунде из Севильи, сообщает Sky Sports.
Оле-Гуннар Солскьяер в этом сезоне может рассчитывать на Гарри Магуайра, Виктора Линделефа, Акселя Туанзебе и Эрика Байи.
Напомним, что Манчестер Юнайтед также нацелился на универсала из Атлетико Маркоса Льоренте.