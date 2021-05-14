Англия

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Ливерпуль в гостях перестрелял Манчестер Юнайтед перенесенном поединке 34-го тура АПЛ.

Счет в матче открыл хавбек хозяев Бруну Фернандеш, однако после подопечные Юргена Клоппа ответили тремя голами: забитый мяч Диогу Жоты и дубль Роберто Фирмино.

На 68-й минуте встречи Маркус Рашфорд сокрытил отставание "красных дьяволов", но точку в матче на 90-й минуте поставил Мохамед Салах. 2:4.

Победа помогла мерсисайдцам обойти Вест Хэм и оказаться на пятой строчке. До Челси теперь четыре очка, кроме того, у команды Клоппа игра в запасе.

А вот МЮ потерпел второе поражение кряду и рискует уступить второе место Лестеру, но для этого нужно потерять пять очков в двух матчах.

Вашему вниманию обзор матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль:

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:4

Голы: Фернандеш 10, Рэшфорд 68 – Жота 34, Фирмино 45+3, 47, Салах 90.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон – Шоу, Байи (Матич 86), Линделеф, Ван-Биссака – Фред (Гринвуд 63), Мактоминей – Погба, Фернандеш, Рэшфорд – Кавани.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Рис Уильямс, Робертсон – Фабиньо, Тьяго, Вейналдум (Джонс 74) – Салах (Неко Уильямс 90+2), Жота (Мане 74), Фирмино.

Предупреждения: Байи 48, Мактоминей 79, Кавани 85.