Испания

За испанца придется выложить круглую сумму.

Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

По информации источника, 26-летний хавбек может перебраться в Англию в ближайшее трансферное окно. Испанец оценивается в 70 миллионов евро.

Льоренте перешел в Атлетико летом 2019 года из мадридского Реала за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок принял участие в 43-х матчах "матрасников", в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.

Текущее соглашение Льоренте с мадридским клубом рассчитано до лета 2024-го года.

Ранее стала известна клаусула Маркоса Льоренте в Атлетико.