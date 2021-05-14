За испанца придется выложить круглую сумму.
Маркос Льоренте, getty images
14 мая 2021, 12:42
Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.
По информации источника, 26-летний хавбек может перебраться в Англию в ближайшее трансферное окно. Испанец оценивается в 70 миллионов евро.
Льоренте перешел в Атлетико летом 2019 года из мадридского Реала за 30 миллионов евро.
В текущем сезоне игрок принял участие в 43-х матчах "матрасников", в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач.
Текущее соглашение Льоренте с мадридским клубом рассчитано до лета 2024-го года.
Ранее стала известна клаусула Маркоса Льоренте в Атлетико.