Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Челси - Лестер, getty images
15 мая 2021, 23:25
Лестер впервые в своей 122-летней истории стал обладателем Кубка Англии. В финале "лисы" минимально обыграли финалиста Лиги чемпионов — лондонский Челси.
Единственный гол в поединке забил полузащитник Юри Тилеманс в середине второй половины игры.
Обзор матча:
Челси – Лестер 0:1
Гол: Тилеманс, 63
Челси: Аррисабалага – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта (Хадсон-Одои, 76), Канте, Жоржиньо (Хаверц, 75), Алонсо (Чилуэлл, 68) – Маунт, Зиеш (Пулишич, 68) – Вернер (Жиру, 82)
Лестер: Шмейхель – Фофана, Эванс (Олбрайтон, 34), Сеюнджю – Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас (Морган, 82) – Перес (Чоудури, 82) – Ихеаначо (Мэддисон, 68), Варди
Предупреждения: Вернер, 40 – Фофана, 35