Англия

Английский полузащитник может поменять клуб.

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон входит в список интересов Челси и Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Fichajes, оба финалиста Лиги чемпионов этого сезона хотят подписать нового плеймейкера.

Джеймс Мэддисон в текущем сезоне провел 39 матчей, в которых отметился одиннадцатью голами и десятью ассистами.

Напомним, что прошлым летом полузащитник продлил контракт с Лестером до 2024 года.