Английский полузащитник может поменять клуб.
Джеймс Мэддисон, getty images
15 мая 2021, 20:52
Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон входит в список интересов Челси и Манчестер Сити в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Fichajes, оба финалиста Лиги чемпионов этого сезона хотят подписать нового плеймейкера.
Джеймс Мэддисон в текущем сезоне провел 39 матчей, в которых отметился одиннадцатью голами и десятью ассистами.
Напомним, что прошлым летом полузащитник продлил контракт с Лестером до 2024 года.