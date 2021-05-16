Англия

Наставник Лестера поделился эмоциями после исторического успеха для его клуба.

Финальный поединок Кубка Англии-2020/21 привычным образом проходил на поле стадиона Уэмбли, на котором Лестеру удалось впервые в своей истории завоевать данный трофей, обыграв лондонский Челси (1:0).

Челси — Лестер 0:1 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс в своем послематчевом общении с журналистами подвел итоги данного триумфального для его команды противостояния.

"Я очень горжусь своими игроками. Это исторический день для нашего клуба, который первые сумел победить в Кубке Англии. Парни показали феноменальную смелость ради всех поколений болельщиков, которые пережили четыре поражения в предыдущих финалах. Для "Топа" (прозвище владельца Лестера Айяватта Шриваддханапрабхи — ред.) и его семьи это также было большой мечтой. Мы сумели ее осуществить.

Это была классика финалов Кубка Англии. Мы играли против финалиста Лиги чемпионов, поэтому прекрасно понимали, насколько сложной будет наша задача. Я был уверен, что мы достойны победы в этот вечер. Лестер взял свое за счет прессинга с уводом соперников на их половину поля.

У меня было ощущение, что наши атаки рано или поздно должны привести к забитому мячу, что и произошло в итоге. Юри Тилемансу удался потрясающий удар. И, разумеется, куда же без Каспера Шмайхеля, который спас игру для нас в конце матча. Он — голкипер топ-уровня. Впрочем, вся команда оборонялась очень хорошо, и сумела провести "сухой" матч.

Каждый трофей, который вам удается выиграть — особенный. Это был мой седьмой финал в роли наставника. К счастью, мне повезло победить во всех них. Однако, подобное возможно только в том случае, когда рядом с вами находятся игроки, которые разделяют ваши идеалы.

Я горжусь тем, что смог привести Лестер к этой победе. Когда я вижу радость на лицах болельщиков, на лице "Топа", игроков… Особенные эмоции. Ради этого вызова я и приехал в Лестер. С точки зрения финансов, мы всегда будем далеко позади наших флагманов футбола, но можем ли мы навязать им борьбу? Естественно! Сегодня у нас была такая возможность, и мы не упустили шанс ей воспользоваться", — подытожил английский специалист.

Лестер будет завершать сезон АПЛ очередным очным противостоянием против Челси, но уже на Стэмфорд Бридж, после чего к нему в гости приедет Тоттенхэм.