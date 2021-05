В финальном поединке за Кубок Англии образца сезона-2020/21 Лестер сумел минимально обыграть лондонский Челси (1:0), благодаря чему впервые в своей истории поднял над головой данный трофей.

Челси — Лестер 0:1 Видео гола и обзор матча

Ликованию футболистов Брендана Роджерса не было пределов, однако, наряду с зажигательными танцами в раздевалке от Джеймса Мэддисона и Джейми Варди, присутствовал крайне неприятный инцидент.

