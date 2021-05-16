Англия

Реакции дисциплинарного комитета ФФА и клубов по поводу инцидента еще не последовало.

В финальном поединке за Кубок Англии образца сезона-2020/21 Лестер сумел минимально обыграть лондонский Челси (1:0), благодаря чему впервые в своей истории поднял над головой данный трофей.

Челси — Лестер 0:1 Видео гола и обзор матча

Ликованию футболистов Брендана Роджерса не было пределов, однако, наряду с зажигательными танцами в раздевалке от Джеймса Мэддисона и Джейми Варди, присутствовал крайне неприятный инцидент.

Who killed it?

Maddison or Vardy? 😍😍😂😂😂 pic.twitter.com/X6Uf4fOSn4 — Dr. Ernesto (@MennteBrofo) May 16, 2021

Ганский полузащитник Лестера Дэниел Амартей во время общекомандного триумфа отметился скандальным эпизодом со своим участием. Пока партнер по команде снимал его на камеру своего мобильного устройства, 26-летний исполнитель взял со стола вымпел Челси, который капитан "синих" Сезар Аспиликуэта вручил капитану "лис" Касперу Шмайхелю, и метнул его себе за спину в знак неуважения в адрес соперника.

The disrespect from Daniel Amartey 🤭



(via lawestt_/IG) pic.twitter.com/yfuxkOmFri — ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2021

Эпизод быстро разошелся по социальным сетям, в результате чего пользователи начали активно оставлять комментарии под публикациями, большинство из которых имели расистский подтекст.

Очевидно, что усилия организаторов АПЛ по созданию кампании по борьбе против расизма во всех его проявлениях, после подобного "перформанса" одного из футболистов, можно считать потраченными впустую.

Какой-либо реакции на инцидент со стороны игроков, тренерского персонала, представителей клубов и дисциплинарного комитета еще не поступало.