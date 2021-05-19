Англия

Специалист рассказал о лучших моментах своей тренерской карьеры.

Легендарный тренер Манчестер Юнайтед Сэр Алекс Фергюсон в интервью своему бывшему подопечному Гарри Невиллу рассказал о своей карьере, секретах, которые привели его на вершину мирового футбола и футболистах, которые помогли ему добиться такого статуса.

"Я всегда чувствовал, что я человек "рабочего класса". Игроки, с которыми мне тогда приходилось иметь дело, вероятно, были не из того класса. Поэтому мне пришлось попытаться объяснить им, что усердный труд — это настоящий талант.

Я говорил о "рабочих классах", шахтерах, сталелитейщиках и думаю, что футболисты, возможно, не были по своему менталитету "рабочим классом", а их отцы или деды были. Я действительно придаю большое значение тому, чтобы все работали усердно — даже ваш лучший игрок, хотя он может быть самым талантливым игроком, — он должен показать, что готов работать так же усердно, как и любой другой игрок. Думаю, мы это очень вовремя поняли. Мне повезло, что игроки согласились с тем фактом, что упорный труд — это талант".

"Когда я стал тренером в 32 года, я думал, что это будет легко. Я думал о других наставниках, с которыми работал. Я проиграл свой первый выездной матч со счетом 5:2, ехал домой на машине и говорил себе: "Я этого не ожидал". Тогда я понял, что если у меня не будет менталитета "рабочего класса", если я не буду чувствовать футболистов, у меня не будет никаких шансов.

После одной победы в чемпионате мой первый командный разговор был о гусях. Бьюсь об заклад, игроки сидели и думали: "О чем этот парень говорит?". Но это отличная история. У двоюродного брата моего друга была ферма в Канаде. Он рассказывал мне историю о гусях в Канаде, пролетевших 4000 миль в поисках тепла. Я сказал игрокам: "Все, что я прошу вас сделать, это сыграть 38 игр, чтобы выиграть лигу".

Я постоянно лежа в постели по ночам, думал о способах мотивации игроков, потому что, если вы находитесь в таком клубе, как Манчестер Юнайтед на протяжении 27 лет, вы хотите сохранить искру в глазах своих футболистов". После победы в чемпионате или кубке, я всегда собирал весь персонал клуба в столовой — это их успех

"Психологию я никогда не считал частью своей работы. В основе управления лежит общение, лояльность и доверие. Когда я приехал в Абердин, то доверял игрокам и надеялся, что со временем ты получишь фидбэк. Я поступил точно так же в Юнайтед.

Общение было действительно важным для меня, поскольку я ценил своих сотрудников. Я бы никогда никого не пропустил в коридоре или в столовой, не сказав "доброе утро". После победы в чемпионате или кубке, я всегда собирал весь персонал клуба в столовой — это их успех. Если вы цените их и уделяете внимание работе, которую они выполняют, они вам отплатят добром".

"Вспоминаю тот период, когда в команду пришли молодые футболисты, ставшие впоследствии легендами. Мы вместе с Эриком Харрисоном (бывший тренер молодежной команды Юнайтед) перевели в основу целый ряд игроков, в которых мы развили хорошую закалку, выносливость. Они могли играть перед 75 000 фанатов. Мы говорили родителям: "Я надеюсь, что Гэри и Фил (Невиллы) сыграют перед 75 000, это цель". У них не все получается, но удивительно то, что многие из этих игроков до сих пор играют за разные клубы, поэтому подготовка и образование, которые они получили, когда росли в Юнайтед, действительно важны".

"Что касается великих и трудолюбивых игроков, то в этот список могу отнести Брайана Робсона, Стива Брюса, вас с Филом, Пола Скоулза, Райана Гиггза, Эрика Кантона, Криштиану Роналду и Уэйна Руни. Внутри всех этих парней есть что-то, что их подталкивает, заставляет раскрыть все, что они могут вложить в игру. Мне повезло видеть, как они развиваются.

Даррен Флетчер — отличный пример. Ты, Гарри, начинал как центральный полузащитник, и мы быстро поняли, что ты переквалифицируешься в правого защитника. Это произошло из-за вашего внутреннего огня — что сделало Брайана Робсона, Роя Кина, Стива Брюса конкурентоспособными игроками. Такие талантливые игроки, как Кантона, Роналду, Гиггз, Скоулз, Майкл Каррик, должны были доказать, что готовы быть такими же трудолюбивыми, как и вы".

Будучи тренером Сент-Миррена, ходил на тренировки Ливерпуля

"Я уважаю Ливерпуль. Будучи тренером Сент-Миррена, я ходил на тренировки этого клуба. Я видел интенсивность их тренировок, их последовательность. Когда я пришел в Юнайтед, они выигрывали все трофеи.

Когда я был в Абердине — нужно было побеждать всего два клуба, чтобы выиграть все: Рейнджерс и Селтик. Когда я пришел в Юнайтед, нужно было победить только одну команду, чтобы выиграть чемпионат — Ливерпуль.

Это было моей целью, это то, что я вложил в создание команды, которая могла бы их обыграть. Когда мы играли с Ливерпулем, я всегда говорил игрокам, что если вы не соберетесь, мы проиграем. Мы ехали туда с нашей лучшей командой — Кином, Скоулзом, Гиггзом и Дэвидом Бекхэмом, четверка защитников была подобрана правильно, игроки атаки. Я знал, что если ты обыграешь Ливерпуль, ты на правильном пути".

"Был один случай, когда мы проиграли Тоттенхэму со счетом 3:0, я не сказал ни слова в раздевалке. Я сел на радиатор, он тоже был горячим, и я сказал: "Следующая цель — победить в следующей игре с Тоттенхэмом".

Уже перед следующим матчем против "шпор" я встретил Тедди Шерингема в подтрибунке, который играл против нас. Он был их капитаном. Тедди повернулся к игрокам Тоттенхэма и сказал: "Не позвольте им забить на старте матча". Мы забили на первой минуте. Я думал, что это их убило", — рассказал Фергюсон.

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