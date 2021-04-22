Англия

Легендарный экс-тренер Манчестер Юнайтед высоко оценил полузащитника Скотта Мактоминея.

Сэр Алекс Фергюсон уверен, что у Скотта Мактоминея есть все возможности присоединиться к списку великих шотландцев, выступавших за Манчестер Юнайтед.

"Я подписал его, когда Мактоминею было то ли 7, то ли 8 лет, – цитирует 79-летнего специалиста ВВС. – Он мне чем-то напоминает Даррена Флетчера, такой же высокий, неуступчивый в борьбе, любящий подключаться в атаку".

"Меня, как шотландца, всегда радует, когда в Манчестер Юнайтед проявляют себя мои соотечественники. Мне кажется, что у Мактоминея есть все возможности встать в ряд с такими великими шотландцами МЮ, как Брайан Макклэйр и Даррен Флетчер".

24-летний полузащитник является воспитанником Манчестер Юнайтед и провел за первую команду клуба 127 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

Мактоминей сыграл 22 матча (0 голов) за национальную сборную Шотландии.