Англия

Кипер провел отличный год и помог Сити стать чемпионом.

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон получил Золотую перчатку по итогам сезона-2020/21 в АПЛ.

Этот приз дается вратарю, который больше всех в сезоне провел матчей без пропущенных голов. У Эдерсона таких поединков 18.

Конкурировал с бразильским стражем ворот кипер Челси Эдуар Менди, одко пропустив в игре против Лестера утратил шансы. На его счету 16 игр на ноль.

Также отметим и Эмильяно Мартинеса из Астон Виллы. Он не пропускал в 15 играх сезона и занял третье место в списке.

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