Бразильский голкипер удивляет своим рвением к голам.
Радость игроков Сити, getty images
13 февраля 2021, 21:23
А поединке 24-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити принимает на своем поле Тотенхэм. "Горожане" открыли счет голом с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Родри.
Примечательно, что пробить пенальти хотел Эдерсон, но Бернарду Силва его не пустил.
Тем не менее, бразильский голкипер не потерял нацеленность на чужие ворота и сделал результативную передачу во втором тайме. Голом отличился Гюндоган.
Напомним, что голкипер другого претендента на чемпионство, Алиссон, совершил очередную ошибку.