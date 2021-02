А поединке 24-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити принимает на своем поле Тотенхэм. "Горожане" открыли счет голом с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Родри.

Примечательно, что пробить пенальти хотел Эдерсон, но Бернарду Силва его не пустил.

Ederson really wanted to take that penalty, but @BernardoCSilva stopped him. 😭😂 pic.twitter.com/RGdmsLQlEn