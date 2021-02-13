Англия

Бразильский голкипер удивляет своим рвением к голам.

А поединке 24-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити принимает на своем поле Тотенхэм. "Горожане" открыли счет голом с одиннадцатиметровой отметки в исполнении Родри.

Примечательно, что пробить пенальти хотел Эдерсон, но Бернарду Силва его не пустил.

Ederson really wanted to take that penalty, but @BernardoCSilva stopped him. 😭😂 pic.twitter.com/RGdmsLQlEn — City Xtra (@City_Xtra) February 13, 2021

Тем не менее, бразильский голкипер не потерял нацеленность на чужие ворота и сделал результативную передачу во втором тайме. Голом отличился Гюндоган.

What an assist from Ederson... 😮 pic.twitter.com/sKgIFxASqF — DeShaun (@DeshaunTalks) February 13, 2021

Напомним, что голкипер другого претендента на чемпионство, Алиссон, совершил очередную ошибку.