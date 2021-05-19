Англия

Португалец гото сыграть в важнейшей игре для "красных".

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота, получивший несколько дней назад повреждение, по всей вероятности сможет помочь команде в последнем матче сезона-2020/21. Об этом сообщил главный тренер клуба Юрген Клопп.

"Есть шанс, что Жота сыграет в матче против Кристал Пэлас. У него отек спал и теперь снимок лучше, чем после первого рентгена", — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что форвард получил травму ноги в матче против Манчестер Юнайтед и не поможет клубу в оставшихся поединках розыгрыша.

В текущем сезоне португалец провел 29 поединков за Ливерпуль, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей.

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