Англия

Португалец высказался о после победы над "канонирами".

Нападающий Ливерпуля Диогу Жота прокомментировал крупную победу на Арсеналом в матче 30-го тура АПЛ, в котором он отметился дублем.

"Мы контролировали игру и не давали сопернику много владеть мячом. В футболе главное – забить, и мы это сделали. Счет 3:0 добавит нам уверенности.

Уверен, что мы финишируем в топ-4, если выиграем все оставшиеся матчи. Нам нужно думать о себе", – сказал португальский форвард.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о данной встрече.

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