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Бернли — Ливерпуль, Getty Images
20 мая 2021, 07:05
В рамках 37-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль проводил гостевой поединок против Бернли, который является последней командой в турнирной таблице национального первенства, до зоны вылета. Команда Юргена Клоппа оформила первое взятие ворот незадолго до перерыва, после чего ударно начала вторую половину, а также подвела черту в окончании поединка. Благодаря этому успеху "красные" поднялись в зону Лиги чемпионов УЕФА, и теперь им необходим успех в игре заключительном матче сезона для того, чтобы окончательно опередить Лестер.
Обзор матча:
Бернли — Ливерпуль 0:3
Голы: Фирмино, 43, Филлипс, 52, Окслейд-Чемберлен, 89
Бернли: Норрис — Тейлор, Тарковски, Лоутон, Ми — Вествуд, Браунхилл — Гудмундссон, Корк (Выдра, 76), Макнил — Вуд.
Ливерпуль:
Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Уильямс, Робертсон — Тиаго Алькантара, Вейналдум (Милнер, 87), Фабиньо - Мане (Цимикас, 90), Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 81).