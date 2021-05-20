Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках 37-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль проводил гостевой поединок против Бернли, который является последней командой в турнирной таблице национального первенства, до зоны вылета. Команда Юргена Клоппа оформила первое взятие ворот незадолго до перерыва, после чего ударно начала вторую половину, а также подвела черту в окончании поединка. Благодаря этому успеху "красные" поднялись в зону Лиги чемпионов УЕФА, и теперь им необходим успех в игре заключительном матче сезона для того, чтобы окончательно опередить Лестер.

Обзор матча:

Бернли — Ливерпуль 0:3

Голы: Фирмино, 43, Филлипс, 52, Окслейд-Чемберлен, 89

Бернли: Норрис — Тейлор, Тарковски, Лоутон, Ми — Вествуд, Браунхилл — Гудмундссон, Корк (Выдра, 76), Макнил — Вуд.

Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Уильямс, Робертсон — Тиаго Алькантара, Вейналдум (Милнер, 87), Фабиньо - Мане (Цимикас, 90), Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 81).