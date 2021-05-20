Англия

В начале года у 36-летнего защитника была выявлена неходжкинская лимфома.

Защитник Кардиффа Сулейман Бамба на своей странице в твиттере рассказал о том, что он вылечился от рака.

В начале года пресс-служба английского клуба сообщила, что у 36-летнего ивуарийца была выявлена неходжкинская лимфома.

В результате заболевания, футболист успешно прошел несколько курсов химиотерапии и в этом месяце приступил к тренировкам на поле.

"Привет всем, просто короткое сообщение, чтобы проинформировать вас, что я вылечился от рака! Конечно, это невероятно радостная новость для меня и моей семьи и мы сейчас на седьмом небе от счастья.

Я хочу поблагодарить всех и каждого, кто поддерживал меня, даже если это было в комментариях, сообщениях, лайках, что определенно дало мне дополнительные силы пройти через это. Спасибо всей моей семье, моим друзьям и, конечно же, клубу и всем в футбольной индустрии, которые помогли мне справиться с этой проблемой. Желаю всем удачного дня и надеюсь скоро снова увидеться на поле", — написал Бамба.

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