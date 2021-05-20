Англия

Сумма сделки оценивается примерно в 20 миллионов фунтов.

Полузащитник Арсенала Джо Уиллок, выступающий на правах аренды за Ньюкасл, может перебраться в стан "сорок" на постоянной основе. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство Ньюкасла планирует выкупить 21-летнего англичанина, тогда как в стане "канониров" готовы рассмотреть продажу своего воспитанника, чтобы заработать дополнительные средства на подписание Мартина Эдегора.

Отмечается, что трансфер Уиллока из Арсенала может обойтись Ньюкаслу примерно в 20 миллионов фунтов, но в будущем это сумма может увеличиться в случае успешных выступлений английского хавбека.

В текущем сезоне Джо Уиллок провел за Ньюкасл 13 поединках в рамках Премьер-лиги, в которых ему удалось забить 7 мячей.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет выручить с продажи англичанина 30 миллионов фунтов.