Англия

"Канониры" готовы расстаться с молодым футболистом.

Арсенал готов отпустить Джо Уиллока в ближайшее трансферное окно на постоянной основе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" хотят получить за английского полузащитника порядка 30 миллионов фунтов.

21-летний футболист провел в этом сезоне 30 поединков, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Джо Уиллок — самый молодой игрок АПЛ с 2004 года, который забивал в пяти матчах подряд.