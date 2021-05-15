"Канониры" готовы расстаться с молодым футболистом.
Джо Уиллок, getty images
15 мая 2021, 21:13
Арсенал готов отпустить Джо Уиллока в ближайшее трансферное окно на постоянной основе.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" хотят получить за английского полузащитника порядка 30 миллионов фунтов.
21-летний футболист провел в этом сезоне 30 поединков, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что Джо Уиллок — самый молодой игрок АПЛ с 2004 года, который забивал в пяти матчах подряд.