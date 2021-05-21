Голкипер Барселоны может перебраться в АПЛ.
Нето, getty images
21 мая 2021, 22:14
Эвертон собирается навязать Арсеналу борьбу за бразильского голкипера Барселоны Нето, сообщает Sport.es.
Как утверждает источник, "ириски" хотят усилить вратарскую позицию в ближайшее трансферное окно.
Однако к бразильскому футболисту уже ранее проявлял интерес Арсенал. Учитывая, что Лено может покинуть команду, его место может занять Нето.
Напомним, что контракт голкипера с Барселоной рассчитан до лета 2023 года, но он планирует покинуть команду.