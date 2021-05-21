Англия

Голкипер Барселоны может перебраться в АПЛ.

Эвертон собирается навязать Арсеналу борьбу за бразильского голкипера Барселоны Нето, сообщает Sport.es.

Как утверждает источник, "ириски" хотят усилить вратарскую позицию в ближайшее трансферное окно.

Однако к бразильскому футболисту уже ранее проявлял интерес Арсенал. Учитывая, что Лено может покинуть команду, его место может занять Нето.

Напомним, что контракт голкипера с Барселоной рассчитан до лета 2023 года, но он планирует покинуть команду.