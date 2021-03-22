Испания

У бразильского голкипера диагностирован вывих лодыжки.

Вратарь Барселоны Нето получил повреждение на тренировочном занятии, сообщает пресс-служба "блаугранас".

У 31-летнего бразильца вывих правой лодыжки. О степени серьезности травмы и сроках восстановления не сообщается.

Ранее в СМИ была информация, что Нето покинет Барселону предстоящим летом. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Нето провел 11 поединков, в которых пропустил 8 голов.

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