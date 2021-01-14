Англия

Бразилец может переехать в Лондон.

Вратарь каталонской Барселоны Нето может продолжить карьеру в лондонском Аренале.

По информации Sky Sports, в кипере лично заинтересован тренер "канониров" Микель Артета. Специалист хотел видеть Нето в клубе еще летом.

Арсенал уже сделал предложение Барселоне по аренде бразильца и последующим правом выкупа по окончанию сезона.

Отметим, что Нето — второй вратарь Барселоны. За полтора сезона он сыграл за "сине-гранатовых" 14 матчей во всех турнирах.

Напомним, что летом Арсенал попрощался со вторым кипером Эмильяно Мартинесом, продав того в Астон Виллу.