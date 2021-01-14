Бразилец может переехать в Лондон.
Нето, Getty Images
14 января 2021, 17:02
Вратарь каталонской Барселоны Нето может продолжить карьеру в лондонском Аренале.
По информации Sky Sports, в кипере лично заинтересован тренер "канониров" Микель Артета. Специалист хотел видеть Нето в клубе еще летом.
Арсенал уже сделал предложение Барселоне по аренде бразильца и последующим правом выкупа по окончанию сезона.
Отметим, что Нето — второй вратарь Барселоны. За полтора сезона он сыграл за "сине-гранатовых" 14 матчей во всех турнирах.
Напомним, что летом Арсенал попрощался со вторым кипером Эмильяно Мартинесом, продав того в Астон Виллу.