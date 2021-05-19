Испания

Бразилец, вероятно, сменит клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Голкипер Барселоны Нето, вероятно, покинет каталонский клуб по окончании сезона.

По информации источника, бразильский вратарь принял решение покинуть "сине-гранатовых".

В предстоящую субботу, 22 мая, в связи с травной Марка-Андре тер Штегена Нето выйдет в основном составе Барселоны на заключительный поединок чемпионата против Эйбара.

Текущий контракт голкипера с каталонским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Барселона получит кредит в размере 500 миллионов евро.