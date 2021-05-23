Подопечные Брендана Роджерса уступили в последнем туре Тоттенхэму и остались довольствоваться пятой строчкой.
Лестер - Тоттенхэм, Getty Images
23 мая 2021, 21:57
Лестер потерпел поражение от Тоттенхэма в поединке последнего тура английской Премьер-лиги, имея при этом минимальное преимущество в счете к 76-й минуте.
Данный результат стоил подопечным Брендана Роджерса попадания в топ-4 турнирной таблицы АПЛ по итогам сезона, поэтому в новой кампании "лисы" вновь выступят в Лиге Европы.
Как сообщает статистический портал Opta, в сезоне-2020/21 Лестер находился в зоне Лиги чемпионов дольше, чем любая другая команда чемпионата Англии.
В четверке лучших "лисы" пребывали в течение 242 дней, однако в конечном итоге они вынуждены довольствоваться только итоговой пятой позицией в АПЛ, и, конечно, первой победой в Кубке Англии в своей истории.
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