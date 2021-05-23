Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В заключительном поединке английской Премьер-лиги Челси отправился в гости к Астон Вилле, где потерпел поражение со счетом 1:2.

Несмотря на неудовлетворительный результат, подопечные Томаса Тухеля расположились на итоговом четвертом месте и все-таки забрали путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Обзор матча:

Астон Вилла – Челси 2:1

Голы: Траоре, 43, Эль-Гази, 52 (пен) — Чилвелл, 70

Астон Вилла: Мартинес – Конса, Хаус, Мингз, Таргетт – Макгинн, Накамба – Траоре (Чуквуэмека, 73), Грилиш, Эль-Гази (Рэмзи, 79) – Уоткинс

Челси: Менди (Аррисабалага, 46) – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Ковачич (Хавертц, 66), Жоржиньо (Зиеш, 60), Чилвелл – Пулишич, Маунт – Вернер

Предупреждения: Макгинн, Накамба, Мартинес – Жоржиньо, Вернер, Ковачич, Аррисабалага

Удаление: Аспиликуэта, 89