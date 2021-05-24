Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Манчестер Сити - чемпион Англии-2020/21, getty images
24 мая 2021, 08:20
В поединке последнего тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити, ставший чемпионом сезона-2020/21, одержал разгромную победу над Эвертоном.
Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, подопечные Хосепа Гвардиолы отправили в ворота соперника пять безответных мячей, завершив чемпионскую кампанию на мажорной ноте.
Обзор матча:
Манчестер Сити — Эвертон 5:0
Голы: Де Брюйне, 11, Жезус, 14, Фоден, 53, Агуэро, 71, 76
Манчестер Сити: Эдерсон — Рубен Диаш, Уокер, Стоунз, Зинченко — Фоден (Родри, 56), Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Марез (Агуэро, 65) — Жезус (Ферран Торрес, 74).
Эвертон: Пикфорд — Годфри, Динь, Кин, Холгейт — Сигурдссон (Бернард, 59), Дукуре (Ивоби, 57), Дэвис, Аллан, Ришарлисон (Нкунку, 78) — Калверт-Льюин.
Предупреждения: Диаш, Стерлинг — Ришарлисон, Холгейт