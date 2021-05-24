Англия

Вингер Тоттенхэма Гарет Бэйл высказался о своем будущем.

В этом сезоне Бэйл на правах аренды из Реала выступал за Тоттенхэм. После чемпионата Европы валлиец должен будет вернуться в расположение "бланкос", где на него уже давно не рассчитывают.

"Мое будущее решится после Евро. Я знаю, что произойдет, но если я об этом скажу — это вызовет хаос. Сейчас я вообще об этом не думаю. Я ни о чем не думаю, кроме сборной Уэльса и Евро-2020", — приводит слова Гарета Talk Sport.

В завершившемся сезоне Гарет провел за Тоттенхэм 34 матча, в которых отметился 16-ю голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что уже следующим летом Бэйл может завершить карьеру.