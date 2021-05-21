Испания

Валлийский футболист раздумывает над уходом из футбола.

Гарет Бэйл весь текущий сезон проводит в Тоттенхэме на правах арендного соглашения, но уже вскоре ему предстоит вернуться в Реал.

Как сообщает As, валлийский футболист может завершить с футболом после истечения контракта с "Королевским клубом".

Сделка Гарета Бэйла с Реалом рассчитана до лета следующего года. Валлийцу сейчас всего лишь 31 год.

Напомним, что "королевский клуб", в свою очередь, надеется, что Тоттенхэм решит выкупить Гарета Бэйла.

Мадридский клуб не хочет платить 31-летнему игроку зарплату за последний год его контракта, которая составляет 15 млн евро.