Англия

Клуб активирует клаусулу футболиста.

Ливерпуль находится в шаге от подписания защитника немецкого Лейпцига Ибрагима Конате.

"Красные" активируют опцию выкупа футболиста, которая составляет 36 миллионов евро.

Переговоры еще не завершились, однако уже близки к завершению. В ближайшие несколько дней футболист должен присоединиться к новой команде.

Также сообщается, что центрбек Озан Кабак, вероятнее всего, вернется в Шальке. Руководство Ливерпуля не станет выкупать турецкого футболиста.

Конате в минувшем сезоне не был основным футболистом Лейпцига, приняв участие в 21 матче турнира и лишь в восьми играх он выходил в основе.

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