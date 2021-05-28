Клуб активирует клаусулу футболиста.
Ибрагима Конате, Getty Images
28 мая 2021, 11:21
Ливерпуль находится в шаге от подписания защитника немецкого Лейпцига Ибрагима Конате.
"Красные" активируют опцию выкупа футболиста, которая составляет 36 миллионов евро.
Переговоры еще не завершились, однако уже близки к завершению. В ближайшие несколько дней футболист должен присоединиться к новой команде.
Также сообщается, что центрбек Озан Кабак, вероятнее всего, вернется в Шальке. Руководство Ливерпуля не станет выкупать турецкого футболиста.
Конате в минувшем сезоне не был основным футболистом Лейпцига, приняв участие в 21 матче турнира и лишь в восьми играх он выходил в основе.
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