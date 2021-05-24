Германия

Немецкий голкипер выступал за клуб из Бундеслиги на правах аренды.

Берлинский Унион на своем официальном сайте объявил об уходе сразу пятерых футболистов.

Расположение немецкой команды, которая провела добротный сезон в Бундеслиге, финишировав на седьмом месте, покинули пятеро арендованных игроков.

Вратарь Лорис Кариус и нападающий Тайво Авоньи возвращаются в Ливерпуль, защитник Нико Шлоттербек — во Фрайбург, его коллега по амплуа Петар Муса — в пражскую Славию, а Джоэл Похьянпало — в Байер.

Ранее сообщалось, что в услугах Кариуса заинтересован еще один немецкий клуб — Штутгарт.

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