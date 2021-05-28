Англия

"Лисицы" хотят подписать левого защитника Саутгемптона.

Лестер собирается выиграть гонку за Райана Бертранда в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, "лисицам" придется побороться за английского футболиста с лондонским Арсеналом.

Отметим, что контракт Райана Бертранда со "святыми" подходит к концу уже этим летом, а потому он достанется новой команде бесплатно.

Напомним, что Лестер также заинтересован в подписании защитника Арсенала Киран Тирни.