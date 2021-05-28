"Лисицы" хотят подписать левого защитника Саутгемптона.
Райан Бертранд, getty images
28 мая 2021, 23:24
Лестер собирается выиграть гонку за Райана Бертранда в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает Football Insider, "лисицам" придется побороться за английского футболиста с лондонским Арсеналом.
Отметим, что контракт Райана Бертранда со "святыми" подходит к концу уже этим летом, а потому он достанется новой команде бесплатно.
Напомним, что Лестер также заинтересован в подписании защитника Арсенала Киран Тирни.