"Канониры" рассматривают варианты усиления обороны.
Жюль Кунде, getty images
30 мая 2021, 19:34
Арсенал собирается усилить защитную линию в ближайшее трансферное окно и рассматривает разные варианты.
Как сообщает ESPN, в список интересов "канониров" входят Жюль Кунде из Севильи и Эдмонд Тапсоба из Байера.
Жюль Кунде уже успел заявить о намерении покинуть "нервионцев" этим летом, а потому будет явно открыт к переговорам.
Напомним, что Арсенал в ближайшее время может покинуть правый защитник Эктор Бельерин.