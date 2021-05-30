Англия

"Канониры" рассматривают варианты усиления обороны.

Арсенал собирается усилить защитную линию в ближайшее трансферное окно и рассматривает разные варианты.

Как сообщает ESPN, в список интересов "канониров" входят Жюль Кунде из Севильи и Эдмонд Тапсоба из Байера.

Жюль Кунде уже успел заявить о намерении покинуть "нервионцев" этим летом, а потому будет явно открыт к переговорам.

Напомним, что Арсенал в ближайшее время может покинуть правый защитник Эктор Бельерин.