Англия

"Вилланы" хотят подписать полузащитника Норвича.

Эмилиано Буэндия стал трансферной целью сразу нескольких команд из элитного дивизиона чемпионата Англии.

Как сообщает Football Insider, за футболистам ведут борьбу Астон Вилла и лондонский Арсенал. Источник уверяет, что "вилланы" опережают своего конкурента.

В 39 матчах текущего розыгрыша 24-летний игрок забил за "канареек" 15 голов и сделал 16 ассистов.

Напомним, что ранее Норвич требовал за своего лидера сумму порядка 40 миллионов фунтов стерлингов.