Аргентинец может по окончанию сезона переехать на Эмирейтс.
Арсенал нацелился на полузащитника Норвича Эмилиано Буэндиа.
По информации CBS, "канониры" намерены сделать предложение по аргентинцу в ближайшее время, а сам хавбек заинтересован в переезде в Лондон.
Отметим, что Арсенал хотел подписать Буэндиа еще зимой 2021 года, однако получил отказ, в связи с чем арендовал у мадридского Реала Мартина Эдегора.
В 39 матчах текущего розыгрыша 24-летний игрок забил за "канареек" 15 голов и сделал 16 ассистов.
Напомним, что Норвич досрочно стал чемпионом Чемпионшипа и вырнулся в АПЛ.