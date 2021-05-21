Англия

Аргентинец может по окончанию сезона переехать на Эмирейтс.

Арсенал нацелился на полузащитника Норвича Эмилиано Буэндиа.

По информации CBS, "канониры" намерены сделать предложение по аргентинцу в ближайшее время, а сам хавбек заинтересован в переезде в Лондон.

Отметим, что Арсенал хотел подписать Буэндиа еще зимой 2021 года, однако получил отказ, в связи с чем арендовал у мадридского Реала Мартина Эдегора.

В 39 матчах текущего розыгрыша 24-летний игрок забил за "канареек" 15 голов и сделал 16 ассистов.

Напомним, что Норвич досрочно стал чемпионом Чемпионшипа и вырнулся в АПЛ.