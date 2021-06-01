Уругваец провел результативный месяц.
Кавани, Getty images
01 июня 2021, 18:55
Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани признан лучшим игроком мая в клубе.
Уругваец получил 76 процентов голосов. Второе место занял Мэйсон Гринвуд с 14 процентами, а третье — Скотт Мактоминей — 10 процентов.
В мае на счету Кавани пять голов в шести матчах во всех турнирах. Отметим, что в апреле Кавани также был признан лучшим игроком месяца.
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