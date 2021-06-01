Англия

Уругваец провел результативный месяц.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани признан лучшим игроком мая в клубе.

Уругваец получил 76 процентов голосов. Второе место занял Мэйсон Гринвуд с 14 процентами, а третье — Скотт Мактоминей — 10 процентов.

В мае на счету Кавани пять голов в шести матчах во всех турнирах. Отметим, что в апреле Кавани также был признан лучшим игроком месяца.

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