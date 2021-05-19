Англия

Специалист рассказал о трансферных планах.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что клуб рассматривает вариант с усилением линии атаки в летнее трансферное окно.

"Если Кавани остается, то это не означает, что Манчестер Юнайтед не подпишет нового форварда. Мы хотим улучшить наш состав, а значит растем.

Да, мы финишируем в тройке призеров второй год подряд, но это не то место, где мы хотим быть. Надеюсь, перед началом следующего сезона наш состав станет сильнее. Хотим уже обрести стабильность и бросить вызов тем, кто впереди", — сказал Солскьяер.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием форварда Тоттенхэма Харри Кена.

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