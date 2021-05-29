Забитый мяч парашютом в касание с сорока метров стал настоящим шедевром искусства.
Эдинсон Кавани, Getty Images
29 мая 2021, 18:40
Забитый мяч нападающего Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани в поединке 37-го тура английской Премьер-лиги против Фулхэма (1:1) был признан лучшим голом в мае. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
Уругвайский форвард "красных дьяволов" поразил ворота "дачников" красивым ударом с сорока метров, закинув мяч за шиворот голкиперу. Также отметим, что ассист уругвайцу отдал вратарь МЮ Давид Де Хеа.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.