Забитый мяч нападающего Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани в поединке 37-го тура английской Премьер-лиги против Фулхэма (1:1) был признан лучшим голом в мае. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Уругвайский форвард "красных дьяволов" поразил ворота "дачников" красивым ударом с сорока метров, закинув мяч за шиворот голкиперу. Также отметим, что ассист уругвайцу отдал вратарь МЮ Давид Де Хеа.

A chip 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟒𝟎 𝐲𝐚𝐫𝐝𝐬 🍟



Edinson Cavani's outrageous lob against Fulham is May's @budfootball Goal of the Month 🥇#PLAwards pic.twitter.com/V2vEVSEGrB