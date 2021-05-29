Забитый мяч нападающего Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани в поединке 37-го тура английской Премьер-лиги против Фулхэма (1:1) был признан лучшим голом в мае. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Уругвайский форвард "красных дьяволов" поразил ворота "дачников" красивым ударом с сорока метров, закинув мяч за шиворот голкиперу. Также отметим, что ассист уругвайцу отдал вратарь МЮ Давид Де Хеа.

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