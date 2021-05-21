Англия

Уругваец комфортно себя чувствует в стане "красных дьяволов".

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани высказался о своих выступлениях в текущем сезоне.

"Мне кажется, я в неплохой форме, и я хорошо себя чувствую. Всегда есть куда совершенствоваться, какой-то аспект, в котором можно еще помочь команде.

Горжусь быть частью этой команды. Как я уже говорил, я из настоящих футбольных работяг, поэтому я собираюсь показывать тут свою лучшую игру до последней минуты каждого матча. Я делаю все ради того, чтобы мы все вместе насладились счастливыми мгновениями", – сказал форвард манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания нападающего Саутгемптона Данни Ингза в ближайшее трансферное окно.